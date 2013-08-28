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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 16:05 BJT

中国期市：能源化工品种大幅震荡，周边市场不稳令多头信心脆弱

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,360     -0.95      240,648 
         黄金(au)     1312     284.25      2.05      138,800 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,767     -0.92    1,388,152 
         橡胶 (ru)    1401     20,155     -1.97      187,148 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,649      0.08    1,767,250 
         豆油 (y)     1401      7,332     -0.84      765,204 
         焦炭 (j)     1401      1,585     -4.00      261,792 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,031     -0.04      613,856 
         棉花 (cf)    1401     19,890     -0.05       62,446 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,322.8     -0.57       82,229 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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