中国期市：能源化工品种大幅震荡，周边市场不稳令多头信心脆弱

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,360 -0.95 240,648 黄金(au) 1312 284.25 2.05 138,800 螺纹钢 (rb) 1401 3,767 -0.92 1,388,152 橡胶 (ru) 1401 20,155 -1.97 187,148 大商所 豆粕 (m) 1401 3,649 0.08 1,767,250 豆油 (y) 1401 7,332 -0.84 765,204 焦炭 (j) 1401 1,585 -4.00 261,792 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,031 -0.04 613,856 棉花 (cf) 1401 19,890 -0.05 62,446 中金所 沪深300(if) 1309 2,322.8 -0.57 82,229 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。