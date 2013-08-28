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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 16:17 BJT

香港股市：恒指跌1.6%至五周来最低收位，中国石油和昆仑能源重挫

路透香港8月28日 - 香港股市周三跌至逾五周最低收位，受能源和公用事业股的拖累，投资人对叙利亚情势感到不安，且区域多数市场再次下挫。

中国能源业巨擘中国石油 及子公司昆仑能源 股价分别重挫4.4%和13.5%，此前有报导称，因公司高层涉嫌严重违纪而被中国有关部门调查 。

恒生指数 收低1.6%，报21,524.65点，为7月22日以来最低收位。恒生国企指数 挫低2.2%，至8月9日以来最低水准。(完)
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