版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 16:27 BJT

金属期市：伦铜价格下滑，因叙利亚紧张局势激发谨慎情绪

0716GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7272.25 -42.75 -0.58 -8.31

上海期铜 52360 -500 -0.95 -9.62

COMEX期铜 3.31 -0.02 -0.63 -9.45

LME期铝 1880.50 -6.00 -0.32 -9.29

上海期铝 14430 -20 -0.14 -7.91

LME期锌 1965.00 -18.00 -0.91 -5.53

上海期锌 15045 -100 -0.66 -6.29

LME期镍 14380.00 -45.00 -0.31 -15.71

LME期铅 2211.00 -13.00 -0.58 -5.11

上海期铅 14820.00 -35.00 -0.24 -7.66

LME期锡 21532.00 -293.00 -1.34 -7.98

LME/上海套利价差^ -380

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐