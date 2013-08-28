中国钢铁：8月中旬粗钢日产量211.8万吨，旬环比降1.2%--中钢协

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透北京8月28日 - 中国钢铁工业协会最新旬报显示，8月中旬中国粗钢日产量为211.8万吨，旬环比降1.2%。
今年2月中旬以来，中国粗钢日产量始终维持在200万吨以上的高位，化解产能过剩一直是中国钢铁行业面临的重要问题。
此前中国环境报报导称，《河北省环境治理攻坚行动方案》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》将于近期出台，并将明确提出到2017年底，全省钢铁产能削减6,000万吨，到2020年再削减2,600万吨。
以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比%
8月中旬 211.8 -1.2
8月上旬 214.0 +2.7
7月下旬 208.4 -2.7
7月中旬 213.0 +2.3
7月上旬 208.3 -4.5
6月下旬 218.1 +0.8
6月中旬 216.4 +0.4
6月上旬 215.6 +0.1
5月下旬 215.4 -1.4
5月中旬 218.5 -0.3
5月上旬 219.3 +3.0
4月下旬 212.9 +0.6
4月中旬 211.6 -0.4
4月上旬 212.4 +2.5
3月下旬 207.2 +0.4
3月中旬 206.4 -1.0
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。