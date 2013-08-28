版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 16:21 BJT

中国钢铁：8月中旬粗钢日产量211.8万吨，旬环比降1.2%--中钢协

路透北京8月28日 - 中国钢铁工业协会最新旬报显示，8月中旬中国粗钢日产量为211.8万吨，旬环比降1.2%。

今年2月中旬以来，中国粗钢日产量始终维持在200万吨以上的高位，化解产能过剩一直是中国钢铁行业面临的重要问题。

此前中国环境报报导称，《河北省环境治理攻坚行动方案》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》将于近期出台，并将明确提出到2017年底，全省钢铁产能削减6,000万吨，到2020年再削减2,600万吨。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

8月中旬 211.8 -1.2

8月上旬 214.0 +2.7

7月下旬 208.4 -2.7

7月中旬 213.0 +2.3

7月上旬 208.3 -4.5

6月下旬 218.1 +0.8

6月中旬 216.4 +0.4

6月上旬 215.6 +0.1

5月下旬 215.4 -1.4

5月中旬 218.5 -0.3

5月上旬 219.3 +3.0

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐