中港个股：农业银行称未来不良贷款余额基本稳定，利润增速将放缓

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透北京8月28日 - 尽管中国第三大银行--中国农业银行 中期净利同比增长14.7%，与市场预期基本一致，但其高管仍坦言，未来银行业利润增速将会放缓；同时，该行未来半年的不良贷款余额基本保持稳定。
该行行长张云周三出席业绩新闻会时预测，银行业的利润仍将增长，但增速有所放缓。该行副行长楼文龙并表示，随着利率市场化的进一步推进，金融脱媒的进一步加速，下半年净息差面临不确定因素很多，各种因素共同作用会对稳定净息差带来一定压力。
农行中期业绩显示，期内净利息收入1,800亿元，同比增长7.27%，净利息收益率为2.74%，净利差为2.58%，均低于去年同期的2.85%和2.71%，手续费及佣金净收入476亿元，同比增长22.3%。
在宏观经济整体弱势的背景下，市场对商业银行信贷资产质量的忧虑一直处于高位。该行风险管理总监宋先平则称，未来半年不良贷款余额基本保持稳定，比例还会有所下降。
农行截止6月末的不良贷款率为1.25%，较一季末1.27%有所下降，不良贷款余额为866.97亿元，比上年末增加8.49亿元。
宋先平表示，尽管最近一段时间，银行业资产质量出现不良反弹趋势，主要是制造业，并集中在长三角地区，但农行的长三角资产质量相对稳定，以不良贷款率来看，“江苏不良率占全行不良的0.77%、上海占0.97%、浙江1.47%，均低于同业，其中浙江省不良率还比年初下降了0.13个百分点。”
长三角、江浙地区(尤其是民间借贷发达地区)近两年来成为银行不良贷款的重灾区。
“长三角主要还是集中在钢贸、光伏、造船行业，农行在这三行业里，整体来说风险敞口较小。”宋先平 认为，当前农行已充分暴露和反应了这三个行业的不良贷款，也计提了拨备。但他同时表示，未来要加强长三角尤其是制造业的风险防控。
在谈到同业业务发展较快的问题时，张云行长称，该行同业合作业务非常发达，多年来均是同业做市商，“今年虽然出现了钱荒的流动性紧张状况，但银行的流动性是稳健的，同业合作是健康稳健状态。”
副行长楼文龙补充道，同业业务呈温和发展态势。截止6月末，该行同业融出业务余额比年初增长18.4%，同比增长10.4%；资金融入业务是1.2万亿，较年初增8.7%，同比减少2.2%。
以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周一在其业绩发布会上曾表示，该行下半年的资产质量会弱于上半年。该行上半年实现净利润同比增12.6%。 (完) (发稿 张胜男/赵红梅; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。