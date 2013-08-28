中港个股：农业银行称未来不良贷款余额基本稳定，利润增速将放缓

路透北京8月28日 - 尽管中国第三大银行--中国农业银行 中期净利同比增长14.7%，与市场预期基本一致，但其高管仍坦言，未来银行业利润增速将会放缓；同时，该行未来半年的不良贷款余额基本保持稳定。

该行行长张云周三出席业绩新闻会时预测，银行业的利润仍将增长，但增速有所放缓。该行副行长楼文龙并表示，随着利率市场化的进一步推进，金融脱媒的进一步加速，下半年净息差面临不确定因素很多，各种因素共同作用会对稳定净息差带来一定压力。

农行中期业绩显示，期内净利息收入1,800亿元，同比增长7.27%，净利息收益率为2.74%，净利差为2.58%，均低于去年同期的2.85%和2.71%，手续费及佣金净收入476亿元，同比增长22.3%。

在宏观经济整体弱势的背景下，市场对商业银行信贷资产质量的忧虑一直处于高位。该行风险管理总监宋先平则称，未来半年不良贷款余额基本保持稳定，比例还会有所下降。

农行截止6月末的不良贷款率为1.25%，较一季末1.27%有所下降，不良贷款余额为866.97亿元，比上年末增加8.49亿元。

宋先平表示，尽管最近一段时间，银行业资产质量出现不良反弹趋势，主要是制造业，并集中在长三角地区，但农行的长三角资产质量相对稳定，以不良贷款率来看，“江苏不良率占全行不良的0.77%、上海占0.97%、浙江1.47%，均低于同业，其中浙江省不良率还比年初下降了0.13个百分点。”

长三角、江浙地区(尤其是民间借贷发达地区)近两年来成为银行不良贷款的重灾区。

“长三角主要还是集中在钢贸、光伏、造船行业，农行在这三行业里，整体来说风险敞口较小。”宋先平 认为，当前农行已充分暴露和反应了这三个行业的不良贷款，也计提了拨备。但他同时表示，未来要加强长三角尤其是制造业的风险防控。

在谈到同业业务发展较快的问题时，张云行长称，该行同业合作业务非常发达，多年来均是同业做市商，“今年虽然出现了钱荒的流动性紧张状况，但银行的流动性是稳健的，同业合作是健康稳健状态。”

副行长楼文龙补充道，同业业务呈温和发展态势。截止6月末，该行同业融出业务余额比年初增长18.4%，同比增长10.4%；资金融入业务是1.2万亿，较年初增8.7%，同比减少2.2%。