中国官媒称外部势力欲借化武问题更换叙政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月28日 - 《人民日报》周三发表评论文章称，一些外部势力试图利用化学武器的问题非法更换叙利亚政府并加剧其国内冲突。

美国及其盟国准备对叙利亚采取军事行动，或许就在未来几天，这将是西方国家在长达两年半的叙利亚内战中采取的最激进行动。

《人民日报》指出，10年前，美国借口伊拉克拥有大规模杀伤性武器的幌子发动推翻萨达姆政权的战争，这一幕可能在叙利亚重演。

“伊拉克战争的实质是绕过联合国，借助武力更换一个主权国家的政府。这有违国际关系基本道义准则。”文章称。

“国际社会尤需对一些外部势力在叙利亚复制这一模式提高警惕。叙利亚内战爆发以来，强力推翻巴沙尔政权的冲动一直没有消失。”

文章指出，各方理应耐心等待联合国专家有关使用化学武器的调查结果。

文章称，设立禁飞区等偏袒叙利亚反对派的行动只会破坏安理会内部团结、加大国际社会有效调解的难度，“甚至是在给叙利亚内战火上浇油”。（完）