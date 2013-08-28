中国官媒称外部势力欲借化武问题更换叙政府

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月28日 - 《人民日报》周三发表评论文章称，一些外部势力试图利用化学武器的问题非法更换叙利亚政府并加剧其国内冲突。
美国及其盟国准备对叙利亚采取军事行动，或许就在未来几天，这将是西方国家在长达两年半的叙利亚内战中采取的最激进行动。
《人民日报》指出，10年前，美国借口伊拉克拥有大规模杀伤性武器的幌子发动推翻萨达姆政权的战争，这一幕可能在叙利亚重演。
“伊拉克战争的实质是绕过联合国，借助武力更换一个主权国家的政府。这有违国际关系基本道义准则。”文章称。
“国际社会尤需对一些外部势力在叙利亚复制这一模式提高警惕。叙利亚内战爆发以来，强力推翻巴沙尔政权的冲动一直没有消失。”
文章指出，各方理应耐心等待联合国专家有关使用化学武器的调查结果。
文章称，设立禁飞区等偏袒叙利亚反对派的行动只会破坏安理会内部团结、加大国际社会有效调解的难度，“甚至是在给叙利亚内战火上浇油”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。