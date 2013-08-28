《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月28日

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港8月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16 :17时,1港元=0.7892人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均 溢价为4.48%,高于上交易日收盘的2.58%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价格 A/H股 格(元) (港元) 比价 工商银行 3.88 5.05 0.97 建设银行 4.24 5.62 0.96 中国银行 2.63 3.23 1.03 农业银行 2.45 3.29 0.94 招商银行 10.66 13.80 0.98 中信银行 3.60 3.67 1.24 交通银行 3.93 5.12 0.97 民生银行 9.14 8.12 1.43 中国人寿 13.63 19.16 0.90 中国平安 33.69 53.20 0.80 中国太保 16.97 25.90 0.83 中信证券 10.96 14.86 0.93 新华人寿 22.63 20.55 1.40 海通证券 11.21 10.92 1.30 华能国际 5.52 7.72 0.91 大唐发电 4.64 3.30 1.78 华电国际 3.05 3.09 1.25 中煤能源 5.37 4.59 1.48 中国神华 16.82 24.15 0.88 中国石油 7.95 8.27 1.22 兖州煤业 10.69 6.97 1.94 中国石化 4.44 5.73 0.98 上海石化 4.40 2.64 2.11 中海油服 18.13 19.10 1.20 仪征化纤 4.64 1.97 2.98 中国铝业 3.33 2.60 1.62 江西铜业 17.70 14.96 1.50 洛阳钼业 7.85 3.00 3.32 紫金矿业 2.78 1.95 1.81 马钢股份 1.67 2.12 1.00 鞍钢股份 3.02 4.72 0.81 重庆钢铁 2.74 1.09 3.19 海螺水泥 15.68 25.35 0.78 洛阳玻璃 5.19 1.42 4.63 北人股份 10.11 3.53 3.63 中联重科 5.35 6.29 1.08 金隅股份 5.22 5.31 1.25 中国国航 4.15 4.99 1.05 东方航空 2.90 2.38 1.54 南方航空 2.83 2.71 1.32 中国远洋 3.05 3.44 1.12 中海集运 2.31 1.97 1.49 中集集团 11.94 12.14 1.25 中海发展 4.16 3.83 1.38 宁沪高速 5.49 8.55 0.81 深高速 2.90 2.78 1.32 成渝高速 2.76 2.05 1.71 皖通高速 3.57 4.07 1.11 广深铁路 2.55 3.78 0.85 中国南车 4.02 5.83 0.87 中国交建 3.99 6.04 0.84 中国铁建 4.72 7.54 0.79 中国中铁 2.67 4.07 0.83 长城汽车 45.75 38.70 1.50 比亚迪 33.25 27.65 1.52 广汽集团 8.04 7.56 1.35 青岛啤酒 40.14 56.90 0.89 广州药业 35.41 30.25 1.48 新华制药 4.55 2.03 2.84 海信科龙 8.43 5.60 1.91 南京熊猫 7.69 3.21 3.04 晨鸣纸业 4.15 2.93 1.79 上海医药 11.80 14.56 1.03 中兴通讯 16.82 14.54 1.47 东方电气 10.56 10.58 1.26 潍柴动力 18.55 28.10 0.84 东北电气 2.40 0.93 3.27 广船国际 11.06 7.31 1.92 经纬纺机 9.41 5.35 2.23 昆明机床 4.80 1.86 3.27 一拖股份 7.15 4.72 1.92 北辰实业 2.93 1.76 2.11 创业环保 8.27 2.90 3.61 中国中冶 1.73 1.37 1.60 金风科技 5.85 4.58 1.62 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。