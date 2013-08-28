版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 16:44 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，再次测试6.12元未果

* 人民币即期收盘微走强
    * 中间价略高开
    * 再次测试6.12元未果

 (更新收盘报价)
    路透北京8月28日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微升，跟随中间价走势。结
购汇在6.12元上下轮番上阵，即期波动区间被限制在30余个点子之间，成交亦维持相对低迷
，显示市场仍然没有找到一致方向。
    
    上海一股份行交易员表示，无论是不是有监管层干预，人民币在升过6.12元后就明显有
购汇盘出来了。市场可能觉得6.12元还是央行想要保住的一个价位，同时也不排除到了月底
的确有一些购汇的需求。
    
    本月以来即期始终难以有效突破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力量形成牵
制。交易人士认为，从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬
的预期进行操作较为保险。
        
    东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅，
因地缘局势紧张使投资者避险。  
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1202        6.1217    0.02%
                  中间价               6.1667        6.1688    0.03%
            成交额                    129亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.77% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        36         6.1194    6.1230
            2013年来即期升贬值幅度      1.80%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       880                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:35            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2400/37      6.2370       
                     CNH即期          6.1174/80      6.1146       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

      人民币汇率市场报导/掉期    
    全球主要外汇市场收盘报导    
    人民币离岸/NDF相关新闻    
    全球外汇市场主要消息    
    人民币在岸相关新闻        
    全球外汇动态         
    人民币外汇期权        

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐