更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，再次测试6.12元未果

* 人民币即期收盘微走强 * 中间价略高开 * 再次测试6.12元未果 (更新收盘报价) 路透北京8月28日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微升，跟随中间价走势。结 购汇在6.12元上下轮番上阵，即期波动区间被限制在30余个点子之间，成交亦维持相对低迷 ，显示市场仍然没有找到一致方向。 上海一股份行交易员表示，无论是不是有监管层干预，人民币在升过6.12元后就明显有 购汇盘出来了。市场可能觉得6.12元还是央行想要保住的一个价位，同时也不排除到了月底 的确有一些购汇的需求。 本月以来即期始终难以有效突破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力量形成牵 制。交易人士认为，从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬 的预期进行操作较为保险。 东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅， 因地缘局势紧张使投资者避险。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1202 6.1217 0.02% 中间价 6.1667 6.1688 0.03% 成交额 129亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.77% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 36 6.1194 6.1230 2013年来即期升贬值幅度 1.80% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 880 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.2400/37 6.2370 CNH即期 6.1174/80 6.1146 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 曾祥进)