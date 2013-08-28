台湾央行：共发行1,610亿台币存单，存单发行余额增2亿

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透台北8月28日 - 如台湾央行周三公布，今日共发行1,610亿台币存单。若相较存单到期金额1,608亿，存单发行余额增2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,554.00
91天期 0.93 37.00
182天期 1.05 19.00
央行周二共发行4,209亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,342.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为16亿台币，累计超额准备为979亿，加计前期1%的超额准备为2,355亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。