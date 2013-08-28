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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 16:37 BJT

台湾央行：共发行1,610亿台币存单，存单发行余额增2亿

路透台北8月28日 - 如台湾央行周三公布，今日共发行1,610亿台币存单。若相较存单到期金额1,608亿，存单发行余额增2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,554.00

91天期 0.93 37.00

182天期 1.05 19.00

央行周二共发行4,209亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,342.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为16亿台币，累计超额准备为979亿，加计前期1%的超额准备为2,355亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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