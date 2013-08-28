欧洲汇市：英镑下滑，预期英央行总裁将重申维持低利率立场

他可能重申，央行将把利率维持在纪录低位0.5%，直到失业率降至7%。而央行预计失业率要到2016年底才会降至这个水准。央行是在8月初的前瞻性指导计划中将两者正式挂勾在一起。

英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)暗示央行可能在2015年中期左右首次升息。而在10年期英国公债收益率 升至两年新高2.804%之际，有部分投资者离开英国公债市场。

10年期英债较德国可比公债利差达到2010年中期以来最高，加上市场利率上涨，全线支撑了英镑。英镑兑美元本月迄今已涨2%，同期英镑兑欧元也上涨1.5%。

英镑兑美元 日内下跌0.2%至1.5515美元，接近周二所及两周低点1.5482。欧元兑英镑 微升至0.8625英镑，交易商称欧元区一成员国央行的月末欧元需求，可能帮助提振欧元。

摩根士丹利的策略师称，若卡尼进一步说明前瞻性计划，英镑可能承压。

“英镑兑美元若跌破1.5425，将为初步跌向1.5265开路，”他们在上午的一份报告中称。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价