欧洲汇市：英镑下滑，预期英央行总裁将重申维持低利率立场

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
他可能重申，央行将把利率维持在纪录低位0.5%，直到失业率降至7%。而央行预计失业率要到2016年底才会降至这个水准。央行是在8月初的前瞻性指导计划中将两者正式挂勾在一起。
英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)暗示央行可能在2015年中期左右首次升息。而在10年期英国公债收益率 升至两年新高2.804%之际，有部分投资者离开英国公债市场。
10年期英债较德国可比公债利差达到2010年中期以来最高，加上市场利率上涨，全线支撑了英镑。英镑兑美元本月迄今已涨2%，同期英镑兑欧元也上涨1.5%。
英镑兑美元 日内下跌0.2%至1.5515美元，接近周二所及两周低点1.5482。欧元兑英镑 微升至0.8625英镑，交易商称欧元区一成员国央行的月末欧元需求，可能帮助提振欧元。
摩根士丹利的策略师称，若卡尼进一步说明前瞻性计划，英镑可能承压。
“英镑兑美元若跌破1.5425，将为初步跌向1.5265开路，”他们在上午的一份报告中称。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉/王翔琼；审校 石冠兰/李婷仪)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。