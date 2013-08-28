中国债市：利率互换先跌后扬，叙利亚局势令新兴市场股债市承压

路透上海8月28日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周三震荡走升。交易员表示，早盘初段受隔夜回购利率低开影响，IRS曾小幅下探，但受叙利亚紧张局势拖累，新兴市场股债市均有所承压，午后在外资客盘推动下，IRS呈反弹走势。

“早上因为隔夜低开在2.9%，Repo 1Y品种最低下行到了4.05%，下午打上来了，外资在pay(付固定收浮动)。”广发银行交易员吴思捷称，下午Shibor 1Y品种自4.70%上升至4.73%附近，repo 1Y也反弹至4.09%左右。

上海一外资银行交易员也表示，叙利亚紧张局势施压，国际资本避险意识抬头，新兴市场利率均呈上行态势，国内IRS今日也基本跟随外盘走势，“国内最近也没什么新的信号，亚洲资产最近面临着价值重估，国内自然也会受到一点影响。”

出席叙利亚全国联盟与各方代表在伊斯坦布尔会议的消息人士透露，西方大国告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量料或在数日内遭受打击。

由于市场担心美国可能带头对叙利亚政府采取军事行动，亚洲股市周三跌至七周低点，新兴市场货币如印度卢比，则连创新低，因外资撤离打击，油价则上涨，同时避险的黄金亦攀升至多个月高点。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0960/4.2000 4.0417/4.1177 4.1110/4.1920 4.2220/4.3103 4.2600/4.5333

上日 4.0980/4.1980 4.0460/4.1360 4.1080/4.1960 4.2260/4.3220 4.2525/4.5350

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变化 -0.0020/+0.0020 -0.0043/-0.0183 +0.0030/-0.0040 -0.0040/-0.0117 +0.0075/-0.0017

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。