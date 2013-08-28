台湾经济：每月基本工资调升1.19%，明年7月起实施--劳委会

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透台北8月28日 - 台湾劳工委员会周三表示，经召开基本工资审议委员会后，决议自明(2014)年7月1日起调整每月基本工资至19,273台币(原19,047台币)，升幅1.19%；时薪工作者则自明年1月1日起调整至115台币(原109台币)，升幅5.5%。全案将由劳委会报行政院核定。
劳委会表示，今日上午基本工资审议委员会召开会议并做此决议。但考虑当前经济及社会情势，自明年1月1日开始若年度消费者物价指数年增率累计达3%以上，再行召开下次的基本工资审议委员会。
劳委会表示，对于基本工资应否调整及调幅，劳资团体代表各有不同看法，资方代表认为经济复苏的力道并不明显，全球经济处在一个转变的状态，不宜贸然再调高基本工资。但劳方委员认为，基本工资的用意是维持劳工基本生存需求，不该被经济因素、经济成长等数据干扰，况且物价已明显上涨，主张应考量劳工基本生活所需调涨月薪及时薪。
台湾7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.08%，创2010年7月以来最低涨幅，且低于路透调查的成长0.60%。台湾消费者物价指数新闻请见
台湾官方预估，今年CPI估为1.07%，明年估为1.39%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。