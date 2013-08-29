台湾经济指标预测--8月29日至11月20日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *9月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 0830 消费者物价 8月 -- +0.08%(年变动率) 指数(CPI) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,091.18亿美元 *9月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/9 1600 出口 8月 -- +1.6% *9月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/23 0830 季调失业率 8月 -- +4.18% 9/25 1600 外销订单 8月 -- +0.5% 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.42% 9/26 1600 工业生产 8月 -- +2.07% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。