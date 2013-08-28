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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 17:09 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收升，与韩元、人民币同步抗跌

路透台北8月28日 - 台币兑美元 周三收盘微升1分。交易员表示，受叙利亚紧张局势影响，亚洲
货币普遍偏弱，不过韩元与人民币小涨，令走势本已稳定的台币也相对抗跌，终场央行照例进场调节，令台币
以微幅升值作收。   
    
    汇银人士表示，虽然新兴市场风雨飘摇，但台湾汇市近期却相当安静，台币兑美元的实质交投区间已经在
29.930-29.990停滞逾两周。盘面仅有油款、外资小幅调节台股汇出，以及出口商月底例行的卖汇等零星交投
，难以看出未来走向。明日台币兑美元的实质交投区间仍不脱在29.970-29.990。    
    
    “南亚状况不是太好，但台币也不会动。”一位外商银行交易主管说。    
    
     另一本地银行交易员则称，月底出口商仍有卖汇需求，只要美元接近29.990的设定价位，抛汇卖盘即会
明显涌出，此对台币走势形成支撑作用。
        
    印度卢比周三触及纪录低位，多数其他新兴亚币下滑，因受西方国家可能对叙利亚采取军事行动引发的不
安情绪影响，地区股市暴跌。印度卢比 骤降3.7%至68.75，因国内股市大跌，增添对外资撤出该国股
市和债市的忧虑。    
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，国际美元持强，美元/台币各天期换汇点折
价幅度略缩小，美元/台币指标一个月期报在-0.025/-0.015，上日在-0.035/-0.025。尾盘报价 
来到29.940/29.970左右，上日收在29.940附近。   
           
    台股 周三收高0.05%，报7,824.54点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超0.48
亿台币，转卖为买；上日为卖超6.95亿台币。 
    
    本周全球重要数据及事件：     
    周四美国GDP年增率、一周初请失业金人数、巴西央行公布利率决议。
    周五美国个人消费支出物价指数。        
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.050    30.060    29.975-30.070   30.070    4.39    5.14
                                                                       
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 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期         -0.170/-0.140       -0.160/-0.140
 (完)
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