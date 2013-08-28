香港个股：青蛙王子期待中国放宽一孩政策，经济放缓对业务影响不大

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港8月28日 - 中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 周三表示，中国经济增速放慢对儿童个人护理产品影响不大，预期未来内地放宽一孩政策后，该类产品的需求更会提高。
集团主席兼行政总裁李振辉在中期业绩发布会上指出，父母们宁愿减少自身的支出，都不会节省花在孩子身上的费用，加上集团是卖日常的应用品，所以中国内地经济放缓对集团的影响不大。他同时期待中国政府放宽“一孩”政策，从而刺激儿童个人护理产品的消费。
“中国家长对小朋友的溺爱程度跟其他国家不同，哪怕是经济环境不好，他们也要为小孩子提供有质量保障的相关产品。”他说。
该公司国内营销总经理刘龙平表示，国际和地方性的企业已经伸展至二、三线城市，集团未来也会巩固二至四线城市的市场渗透率，同时提升一线城市及全国各地国际型的连锁超市的市场占有率，以提升竞争力。
青蛙王子稍早公布，截至6月底止的中期净利同比减少约28.8%，至约7,284万元人民币；收入约为6.28亿元人民币，比上年同期5.82亿元增约7.9%；每股盈利为0.072元人民币，不派中期息。
公司表示，上半年的纯利下降主要是由于中国内地“两免三减半”的税收优惠期结束，以及上半年广告费用支出占比更多。
该公司执行董事兼财务总监洪芳称，自今年1月1日开始，集团于中国的附属公司适用的所得税税率由去年的12.5%恢复到25%，加上所投资的第三部青蛙王子动画片即将在全国各地的电视台播放，所以上半年的广告支出也比较大。
青蛙王子今天收跌4.03%，报4.76港元。(完) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。