香港个股：青蛙王子期待中国放宽一孩政策，经济放缓对业务影响不大

路透香港8月28日 - 中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 周三表示，中国经济增速放慢对儿童个人护理产品影响不大，预期未来内地放宽一孩政策后，该类产品的需求更会提高。

集团主席兼行政总裁李振辉在中期业绩发布会上指出，父母们宁愿减少自身的支出，都不会节省花在孩子身上的费用，加上集团是卖日常的应用品，所以中国内地经济放缓对集团的影响不大。他同时期待中国政府放宽“一孩”政策，从而刺激儿童个人护理产品的消费。

“中国家长对小朋友的溺爱程度跟其他国家不同，哪怕是经济环境不好，他们也要为小孩子提供有质量保障的相关产品。”他说。

该公司国内营销总经理刘龙平表示，国际和地方性的企业已经伸展至二、三线城市，集团未来也会巩固二至四线城市的市场渗透率，同时提升一线城市及全国各地国际型的连锁超市的市场占有率，以提升竞争力。

青蛙王子稍早公布，截至6月底止的中期净利同比减少约28.8%，至约7,284万元人民币；收入约为6.28亿元人民币，比上年同期5.82亿元增约7.9%；每股盈利为0.072元人民币，不派中期息。

公司表示，上半年的纯利下降主要是由于中国内地“两免三减半”的税收优惠期结束，以及上半年广告费用支出占比更多。

该公司执行董事兼财务总监洪芳称，自今年1月1日开始，集团于中国的附属公司适用的所得税税率由去年的12.5%恢复到25%，加上所投资的第三部青蛙王子动画片即将在全国各地的电视台播放，所以上半年的广告支出也比较大。