中国钻石需求升温提振蒂芙尼业绩

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月27日 - 中国钻石需求强劲提振蒂芙尼（Tiffany & Co） 最新一个季度的全球销售，并推动该公司上调年度获利预估。

随着更多中国人选择钻石珠宝而非黄金作为礼物，钻石在中国珠宝市场中变得更受欢迎。研究机构欧睿信息咨询公司（Euromonitor）的数据显示，今年钻石占珠宝市场的份额已经达到30%，高于2008年时的25%。

“传统上婚礼珠宝领域由黄金珠宝主导，但是在西方文化的影响下，年轻一代更加愿意接受钻石，”里昂证券驻香港投资分析师Mariana Kou表示。

因中国经济走弱，曾有人担忧今年夏天中国奢侈品消费支持可能放缓，不过蒂芙尼称中国销售不错。普拉达（Prada） 和Coach 近期均公布在中国市场的奢侈品销售大幅上升。

截止到7月31日的会计年度第二季，日本以外的亚洲同店销售增长13%，主要受益于中国市场增长。这有助于弥补蒂芙尼在美国国内令人失望的业务。

分析师称，8月底美国电影《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby）在中国首映，料进一步推动蒂芙尼在中国市场的销售。

蒂芙尼为该影片设计珠宝。周三，蒂芙尼在新浪微博的官方主页上挂满了与影片相关的材料。（完）