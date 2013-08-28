中国钻石需求升温提振蒂芙尼业绩

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月27日 - 中国钻石需求强劲提振蒂芙尼（Tiffany & Co） 最新一个季度的全球销售，并推动该公司上调年度获利预估。
随着更多中国人选择钻石珠宝而非黄金作为礼物，钻石在中国珠宝市场中变得更受欢迎。研究机构欧睿信息咨询公司（Euromonitor）的数据显示，今年钻石占珠宝市场的份额已经达到30%，高于2008年时的25%。
“传统上婚礼珠宝领域由黄金珠宝主导，但是在西方文化的影响下，年轻一代更加愿意接受钻石，”里昂证券驻香港投资分析师Mariana Kou表示。
因中国经济走弱，曾有人担忧今年夏天中国奢侈品消费支持可能放缓，不过蒂芙尼称中国销售不错。普拉达（Prada） 和Coach 近期均公布在中国市场的奢侈品销售大幅上升。
截止到7月31日的会计年度第二季，日本以外的亚洲同店销售增长13%，主要受益于中国市场增长。这有助于弥补蒂芙尼在美国国内令人失望的业务。
分析师称，8月底美国电影《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby）在中国首映，料进一步推动蒂芙尼在中国市场的销售。
蒂芙尼为该影片设计珠宝。周三，蒂芙尼在新浪微博的官方主页上挂满了与影片相关的材料。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。