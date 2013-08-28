《汇市简讯》英镑跌向1.5480美元，关注英国工业联盟(CBI)数据

港报财经评论：地缘风险短暂，港股毋须恐惧--经济日报4月8日
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
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* 中长期投资大户卖出促使英镑回到1.5500美元下方
* 据说模型基金等着在跌破1.5480时卖出
* 在1.5440-50有不错的买盘，1.5420或者1.5570上方有更多停止单
* 主权帐户买家预料会在当前低点买进
* 交易员说英镑投机空仓部位取决于英国央行言论的温和程度。
* 1000GMT将公布的英国工业联盟(CBI)零售销售差值如果强劲，将损及英镑空头。预料数据将从7月的正17升至19。(完)
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *河南 93.5774 3年 周四招标 一般地方债 4/14 94 7年 69.0463 3年 专项地方债 69 7年 *四川 42 3年 周四招标 一般地方债 4/14 42 5年 42 7年 14 10年 48