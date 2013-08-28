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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 17:42 BJT

《汇市简讯》英镑跌向1.5480美元，关注英国工业联盟(CBI)数据

0909GMT

* 中长期投资大户卖出促使英镑回到1.5500美元下方

* 据说模型基金等着在跌破1.5480时卖出

* 在1.5440-50有不错的买盘，1.5420或者1.5570上方有更多停止单

* 主权帐户买家预料会在当前低点买进

* 交易员说英镑投机空仓部位取决于英国央行言论的温和程度。

* 1000GMT将公布的英国工业联盟(CBI)零售销售差值如果强劲，将损及英镑空头。预料数据将从7月的正17升至19。(完)
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