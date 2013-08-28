中国债市：现券转而走弱，市场信心不足收益率现技术性回调

路透北京8月28日 - 中国银行间债市周三现券转而走弱。市场人士表示，资金价格偏贵，市场信心不足的大背景下，债券需求不佳，近日现券收益率下探后，今天技术性回调，基准10年国债重回4%水平。

“收益率有点上去，资金成本高，养券啊套利啊空间都小，债券需求不是很强；现在看发行计划，下周的（新债）发行量还是挺大的。上周还投机买进的，今天也纷纷转空了。”上海一内资银行交易员称，“也就是技术回调，不牢靠，最近也就是个震荡市。”

上海一外资银行资深交易员亦表示，当日现券收益率上调未见明显驱动因素，应该是技术修正行情。

上述内资行交易员进一步指出，当前也比较关注大额同业存单和叙利亚危机情况对现券的利空影响。机构情绪偏弱，在此大环境下，其选择了降低持有仓位的策略，不仅仅是几无增量，手中现券存量也在择机沽出。

中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士上周向路透表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

由于市场担心美国可能带头对叙利亚政府采取军事行动，亚洲股市周三跌至七周低点，新兴市场货币如印度卢比，则连创新低，因外资撤离打击，油价则上涨，同时避险的黄金亦攀升至多个月高点。

剩余期限约9.74年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在4.00%，上日尾盘报3.96%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 3.1013 4.2964

上日 3.0201 4.2496

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8491/3.7845 国债参考率报价 3.5864/3.5127 金融债参考率报价 4.3444/4.2811(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选