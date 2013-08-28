中国经济：进一步加强高风险地区债务监管，扩大房产税试点范围--财政部长

* 进一步加强高风险地区债务监管

* 扩大个人住房房产税改革试点范围

* 抓紧研究制定铁路运输业和邮电通信业的营改增试点方案

* 扩大消费税征税范围

* 将煤炭纳入从价计征，清理涉煤收费基金

路透北京8月28日 - 中国财政部部长楼继伟周三表示，将进一步加强高风险地区债务监管，严格控制地方政府新增债务；同时还将继续深入推进财税体制改革，包括加快营改增、消费税、房产税以及资源税等重点税种改革。

新华社援引他向全国人大常委会作今年以来预算执行情况报告时的讲话称，下一步将扩大个人住房房产税改革试点范围，抓紧研究制定铁路运输业和邮电通信业的营改增试点方案，并将煤炭纳入从价计征，清理涉煤收费基金。

“将进一步加强高风险地区债务监管，并督促地方研究制定逐步化解的措施，严格控制地方政府新增债务。”楼继伟表示。

他指出，将坚决制止地方政府及所属机关事业单位、社会团体、融资平台公司违法担保承诺或违规融资行为；并健全债权债务人对账机制，全面动态监控地方政府性债务情况。

同时，还要将地方政府债务分类纳入预算管理，研究制定地方政府债务风险预警办法，建立规范的地方政府举债融资机制，完善地方政府性债务管理制度。

中国地方政府债务规模到底有多大，一直是市场津津乐道的话题。国家审计署6月初公布，截至2012年底，其抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。此前在2011年，审计署对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。

为了全面摸清地方债务的规模，审计署7月下旬在网站发布简短消息称，近日根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计，但没有透露更多详情。

欲浏览中国36个地方政府本级债务审计结果图表，请点选 link.reuters.com/qyb88t

楼继伟在报告中还指出，总的看今年以来财政运行比较平稳，同时也存在一些不容忽视的问题：财政收入增速放缓特别是中央财政收入增速低，收支矛盾突出；预算编制的科学性有待提高，预算约束力需要进一步增强；一些财政资金使用效益不高，预算绩效管理有待加强。

**深入财税体制改革**

财税改革是中国深化经济体制改革的重头戏，其中营改增、房产税尤其获得关注。飞涨的房价让普通民众对房产税寄予厚望，但上海和重庆启动试点两年多来，扩大试点的“另一只靴子”却迟迟不见落下。

是次发改委和财政部提交全国人大审议的计划执行报告及预算执行报告，双双提到“扩大个人住房房产税改革试点范围”。2月份的国务院常务会议首次提出了这一要求。

营改增方面，今年8月1日起，交通运输业和部分现代服务业的营改增试点顺利推向全国。营改增试点自去年6月启动至今运行平稳，截至今年6月底试点企业达到134万户，今年1-6月减税规模超过500亿元。

对此，楼继伟表示，下一步将组织实施好扩大营改增试点，抓紧研究制定铁路运输业和邮电通信业的营改增试点方案。

“将营改增试点向全国推开，意味着营改增改革进入‘深水区’。”新华社报导援引财政部财科所副所长白景明称，营改增表面看是两个税种的归并，实际上会冲击总体税制结构，并触动政府间收入划分格局，将成为深化财税体制改革的突破口。

楼继伟还指出，要完善消费税制度，扩大消费税征税范围，将部分严重污染环境、过度消耗资源的产品及部分高档消费品等纳入征税范围。

他并称，要将资源税从价计征范围扩大到煤炭等应税品目，同时清理涉煤收费基金。而国家发改委主任徐绍史今日也表示，下半年将加快实施煤炭等资源税改革。