更新版 1-中国货币市场：机构心态稳定回购利率多下行，隔夜成交5.1%系误操作

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
(新增收盘报价)
路透北京8月28日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 多下行，机构心态稳定。14天期限以内资金延续上日向宽态势，其中14天品种跌幅约24个基点(bp)。
不过在整体平静的市况中也有小插曲。今日早盘北京时间9:51左右，出现一笔以5.1%成交的隔夜回购，不过据两位知情人士向路透透露，全国银行间同业拆借中心随后发布通知称，该笔隔夜实际期限为两个月，系机构误操作所致，特发公告说明。
“比较宽松，14天以内的供略大于求吧。”上海一券商交易员称，“现在就是央行滚动做逆回购，所以大家心态比较稳定。”
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场继本周一续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。
上述交易员并提到，虽然短期限资金宽松，不过并未见到七天资金价格有明显的下行，一方面或与月末因素有关，同时央行逆回购同期限中标利率持平在3.90%，这一定程度限制了七天回购利率的走低动力。
今日银行间市场质押式回购总成交量为4,966.77亿元人民币，较上日的4,999.31亿元变化不大；其中七天品种成交731.08亿元，较上日的790.89亿元进一步走低。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.1013 3.0201 +8.12 3,984.35 七天 4.2964 4.2496 +4.68 731.08 14天 5.0066 5.2479 -24.13 154.74 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.4400 2.4500 -1.00 1,962.61 七天 3.5400 3.9450 -48.00 247.55 14天 4.0000 4.0000 -8.00 16.92 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1360 3.0500 +8.60 七天 4.3000 4.3200 -2.00 14天 5.0000 5.4200 -42.00 Shibor 其中:隔夜 3.0980 3.0060 +9.20 七天 4.2590 4.2090 +5.00 三个月 4.6586 4.6609 -0.23 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。