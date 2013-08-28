美国个股：自由港麦克默伦印尼部门工会称薪资谈判恐陷入僵局

路透雅加达8月28日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼部门的工会发言人周三表示，由于公司提出的薪资太低，公司与工人的薪资谈判面临以破局收场的危险。

若劳资谈判陷入僵局，将提高印尼Grasberg矿场生产中断及爆发动乱的风险。Grasberg矿场为全球第二大铜矿。

新的薪资协议谈判原本预定持续60天，现有协议将在9月30日到期，但一名工会干部上个月表示，他预期8月前达成协议。

谈判内容包括工人薪资、福利、权利、义务及退休金，但确切薪资要求不详。

继2011年底发生一次持续三个月的罢工，及一连串较小的纠纷后，最近几年自由港与工会的关系紧张。