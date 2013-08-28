欧洲已公布经济指标--2013/8/28

港报财经评论：地缘风险短暂，港股毋须恐惧--经济日报4月8日
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 r +0.3 f +1.5 r 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 p -0.2 r -- 意大利 第二季 -0.2 p -0.6 f -2.0 p 消费者物价指数(CPI) 英国 7月 0.0 -0.2 +2.8 德国 7月 +0.5 f +0.1 f +1.9 f 法国(HICP) 7月 -0.3 +0.2 f +1.2 意大利(HICP) 7月 -1.8 f +0.3 f +1.2 f 生产者物价指数(PPI) 英国 7月 +0.2 u +0.1 r +2.1 u 德国 7月 -0.1 持平 +0.5 法国 6月 -0.3 -1.2 r +0.1 意大利 7月 +0.3 -0.1 r -0.7 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 7月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 6月 12.1 @ 12.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *河南 93.5774 3年 周四招标 一般地方债 4/14 94 7年 69.0463 3年 专项地方债 69 7年 *四川 42 3年 周四招标 一般地方债 4/14 42 5年 42 7年 14 10年 48