更新版 1-中港个股：农业银行生息资产增幅高于其他大行，不良贷款余额料稳定

* 农行上半年净利同比增14.7%，与市场预期一致

* 净息差同比下降，下半年不确定因素较多

* 生息资产增幅较其他大型银行高

* 下半年不良贷款余额基本保持稳定

路透北京8月28日 - 尽管中国第三大银行--中国农业银行 中期净利同比增长14.7%，与市场预期基本一致，但其高管仍坦言，未来银行业利润增速将会放缓；同时，该行料其未来半年的不良贷款余额基本保持稳定。

农行行长张云周三出席业绩新闻会时预测，银行业的利润仍将增长，但增速有所放缓。该行副行长楼文龙并表示，随着利率市场化的进一步推进，金融脱媒的进一步加速，下半年净息差面临不确定因素很多，各种因素共同作用会对稳定净息差带来一定压力。

该行上半年的生息资产平均余额增加14,201亿元，较年初增近12%。这一增幅较高于已公布业绩的大型银行--交通银行、建设银行的9.6%、8.7%增幅。

银河证券银行业分析师黄斌辉认为，从二季度看，农行较其他大型银行显着提升生息资产增速，以应对过去两次降息的影响，反映了其资产结构对利率调整周期更为敏感的特征。

农行中报显示，期内净利息收入1,800亿元，同比增长7.27%，净利息收益率为2.74%，净利差为2.58%，均低于去年同期的2.85%和2.71%，手续费及佣金净收入476亿元，同比增长22.3%。

副行长楼文龙称，下半年在维持净息差水平上压力可能会更大，该行将稳定核心存款，尽量降低存款成本，必要时，将对存款采取区域化、产品化的定价策略，在净息差工作上要建立管理机制，分管细化至若干指标，确保流动性安全的同时，增加高收益资产的配置，保持净息差水平

截至周三，中国16家A股上市银行中，已有建行、交行、招商银行等10大上市银行上半年业绩报告披露，利润增速放缓和不良贷款上升，为中报业绩两大共同特点，不过均未弱于市场预期。

银监会统计显示，上半年商业银行净利润为7,531亿元，同比增长13.83%，去年上半年这一增幅为23.3%。而同期商业银行不良贷款余额达5,395亿元，比年初新增467亿元。

**下半年不良贷款余额基本保持稳定**

在宏观经济整体弱势的背景下，市场对商业银行信贷资产质量的忧虑一直处于高位。该行风险管理总监宋先平则称，未来半年农行不良贷款余额基本保持稳定，比例还会有所下降。

农行截止6月末的不良贷款率为1.25%，较一季末1.27%有所下降，不良贷款余额为866.97亿元，比上年末增加8.49亿元。

宋先平表示，尽管最近一段时间，银行业资产质量出现不良反弹趋势，主要是制造业，并集中在长三角地区，但农行的长三角资产质量相对稳定，以不良贷款率来看，“江苏不良率占全行不良的0.77%、上海占0.97%、浙江1.47%，均低于同业，其中浙江省不良率还比年初下降了0.13个百分点。”他称。

长三角、江浙地区(尤其是民间借贷发达地区)近两年来成为银行不良贷款的重灾区。

“长三角主要还是集中在钢贸、光伏、造船行业，农行在这三行业里，整体来说风险敞口较小。”宋先平 认为，当前农行已充分暴露和反应了这三个行业的不良贷款，也计提了拨备。但他同时表示，未来要加强长三角尤其是制造业的风险防控。

近期国内有媒体报道称，中冶纸业银河有限公司在中国诚通控股集团有限公司入主后的短短几个月之内竟然试图破产，导致9家债权银行为避免发生巨额损失，已经开始集体追讨，这几家银行在6月底已向北京市银行业协会提出了维权申请。

宋先平对此解释道，位于山东的这家中冶纸业在农行有5.4亿元贷款，中冶和诚通在交接过程中有些误会，“我们也在做相关方面的工作，想把贷款质量稳住，做好抵押担保，目前还在和诚通、中冶沟通过程中。”

以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周一在其业绩发布会上曾表示，该行下半年的资产质量会弱于上半年。该行上半年实现净利润同比增12.6%。

**生息资产增幅较快**

已发布半年报的10家银行中，今年上半年资产规模增速大都放缓。与之对应的是，生息资产(主要有同业、贷款、债券投资)的结构性增长，为各家银行带来利息净收入及盈利水平的稳步增长。

农行中报显示，该行上半年的生息资产平均余额较年初增近12%，高于国有大行中的交通银行、建设银行。

同期该行实现利息收入2,965亿元，同比增加176.31亿元，主要是由生息资产增加所致，但部分被生息资产平均收益率下降23个基点所抵销。

黄斌辉认为，这是公司应对息差下降对利息净收入的影响，主动扩张资产规模所举。农行二季度息差2.64%，下降14基点，单季度生息资产增速6.8%，农行较其他大型银行显着提升生息资产增速，反映了其资产结构对利率调整周期更为敏感特征。

在谈到同业业务时，行长张云称，该行同业合作业务非常发达，多年来均是同业做市商，“今年虽然出现了钱荒的流动性紧张状况，但银行的流动性是稳健的，同业合作是健康稳健状态。”

副行长楼文龙补充称，该行同业业务呈温和发展态势。截止6月末，该行同业融出业务余额比年初增长18.4%，同比增长10.4%；资金融入业务是1.2万亿，较年初增8.7%，同比减少2.2%。

6月底的银行间“钱荒”被认为是央行倒逼银行业进行资产结构的调整，不少分析人士预测，下半年银行业资产结构调整的方向，是将继续收窄同业资产，而增加债券投资。

报告显示，农行债券投资的利息收入是该行利息收入的第二大组成部分，今年上半年，债券投资利息收入510.67亿元，同比增加30.16亿元。