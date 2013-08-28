更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低档，182天期国库券标低于市场预期

* 182天期国库券标低于预期

* 月底市场资金需求欠佳

* 短率持稳低档

* 短票发行量偏少 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北8月28日 - 时序临近月底，台湾银行间短率周三仍旧持稳低档。由于整体银行间资金明显宽裕，今日182天期国库券得标利率连两度走低，加以部分银行及票券先行避开资金落点在月底，令本周市场资金需求减少，短率亦维持在既有区间低位。

台湾央行周三午间代财政部标售182天期国库券，其决标贴现率为0.45%，低于市场预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券的0.48%走低3个基点。 外银交易人士称，外银资金还是偏多，而这档国库券天期只有半年，利率风险不高，所以稍低于市场预期也不会感到意外。

金融机构资金调拨人士表示，月底市场拆借需求欠佳，连到期续作的拆款量都越来越少，本周短率持续落在低档，且目前整体市场资金普遍宽裕，部分银行也不急着回补积数，受到资金需求减少影响，令盘中一周拆款区间高位略有下移。

“ 8月又不是大月，9月才是，月底钱还是很多!”一位官股银行交易人士说。

他们并指出，虽然月底将至，周二当日超额准备仅16亿台币，累计超额准备也不到千亿，但市场感觉银行资金情势还是偏向宽松，消化积数的压力仍在，这次月底紧缩效应不明显。

“等到周五再补，可算三天份积数，以这种态势也不可能补不到。”一位小型银行资金拆借人士称。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.41%，上日收在0.380-0.43%。

**发行量仍偏少**

在短票市场方面，部分大型票券商表示，今日发票量依旧偏少，而银行买票意愿仍旺盛，仅能少量跟银行承作，短票利率表现持平在原先区间不变。

今日标售139天期中油商业本票60亿台币及131天期台电商业本票31亿台币，得标利率分别为0.733%及0.761%，皆将于明日交割，台电部分银行跟票券商皆有得标，将有助于票券商发票量增温。

今日30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，大区间则落在0.65-0.67%，大致与上日同。

台湾央行周三公布，今日共发行1,610亿台币存单。若相较存单到期金额1,608亿，存单发行余额增2亿台币。 周五央行存单到期金额为905.15亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为33亿台币，累计超额准备为1,012亿，加计前期1%的超额准备为2,387亿台币。

**RP利率稳在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周三稳于低水位。尽管时近月底，但市场资金仍旧宽松，附买回利率持续位于低档。

交易员表示，这些天投信的资金依旧充裕，债券多是到期续做，也难有新券。

“就算有缺口，找资金也还蛮快的，不管从银行或投信找都有，”一位证券商交易员表示。

另外一家证券商交易员说，8月底最后只剩明天、后天二个交易日，估计利率将会稳于目前水位，9月则需注意月底可能有季报效应，资金料将偏紧。

今日紧缩因素有玉山银行、富邦金控 及远东新世纪 共发行120.5亿台币的金融债及公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，两者皆大致同于上日。