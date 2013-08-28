国际油市：亚洲燃料油现货价差走强，市场仍聚焦叙利亚情势

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透新加坡8月28日 - 亚洲燃料油现货价差周三进一步走强，交易商衡量国际社会可能对叙利亚采取行动的可能性。亚洲燃料油市场仍面临供应过多且需求不振的局面。
指标180-CST燃料油价差报每吨贴水4.25美元，上个交易日为每吨贴水4.75美元。380-CS燃料油价差为每吨贴水2.75美元，上日为2.72美元。
0932GMT，布兰特原油上涨1美元报115.36美元，盘中触及高点111.92。布兰特原油本周已因叙利亚危机上涨了4%。
“市场有点因这股不确定性而紧张，从今天完成的交易价格就可看出来，在军事攻击可能性更加明朗化之前，预计行情将略微上涨，”一位交易商说。
“供应仍然过度，所以从基本面来说，市场仍然疲软。”
现货交易有两笔成交。
皇家荷兰/壳牌石油集团以每吨618美元向新加坡贸易商兴隆买进2万吨180-cst燃料油。装运日期定在9月12-16日。
Lukoil以每吨620美元的价格也向兴隆购买2万吨180-cst燃料油。装运日期定在9月23-27日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。