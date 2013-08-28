国际油市：亚洲燃料油现货价差走强，市场仍聚焦叙利亚情势

路透新加坡8月28日 - 亚洲燃料油现货价差周三进一步走强，交易商衡量国际社会可能对叙利亚采取行动的可能性。亚洲燃料油市场仍面临供应过多且需求不振的局面。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水4.25美元，上个交易日为每吨贴水4.75美元。380-CS燃料油价差为每吨贴水2.75美元，上日为2.72美元。

0932GMT，布兰特原油上涨1美元报115.36美元，盘中触及高点111.92。布兰特原油本周已因叙利亚危机上涨了4%。

“市场有点因这股不确定性而紧张，从今天完成的交易价格就可看出来，在军事攻击可能性更加明朗化之前，预计行情将略微上涨，”一位交易商说。

“供应仍然过度，所以从基本面来说，市场仍然疲软。”

现货交易有两笔成交。

皇家荷兰/壳牌石油集团以每吨618美元向新加坡贸易商兴隆买进2万吨180-cst燃料油。装运日期定在9月12-16日。

Lukoil以每吨620美元的价格也向兴隆购买2万吨180-cst燃料油。装运日期定在9月23-27日。(完)

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