标题新闻：德国外长呼吁所有安理会成员国，特别是俄罗斯，应支持对叙利亚决议案

港报财经评论：内政不顺转外交，资金弃美投欧亚--信报4月10日

美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。