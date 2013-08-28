版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 18:55 BJT

标题新闻：越南今年GDP增长率预计升至5.4%，政府希望加快经济结构调整--高级政府官员

注：国民生产总值(GDP)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐