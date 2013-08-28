重温稿--中港股业绩：中国人寿中期净利升68%胜预期，受助于投资收益增加

路透香港8月28日 - 中国最大寿险公司--中国人寿 今年上半年净利高于市场预期，主要受投资收益增加带动；其他财务指标则符合分析师的预期。

中国人寿周三公布的业绩公告显示，2013年1-6月净利为161.98亿元人民币，同比增长68%，去年同期则为96.35亿元。公司此前预告上半年净利增长50%以上 ，而汤森路透综合4名分析师预测中位值则为148亿元。

上半年沪综指 累计跌逾12%，分析师此前担心中国股市于6月突然大跌可能拖累保险公司的投资表现，但国寿期内的投资收益达494亿元，按年增长25%。

建银国际分析师Kenneth Yue称，估计保险公司于6月股市逆转之前出售部分股票以锁定利润，因而对上半年业绩带来支撑。

上半年国寿的新业务价值同比增长0.8%，略低于市场预期1-2%的范围，而6月末的内涵价值较去年末增长7.6%，则符合市场预期。

新业务价值反映新造保单的获利能力，而内涵价值则是保险公司的企业估值指标。

中国人寿董事长杨明生在公告中称，上半年全球经济复苏艰难，国内经济发展面临多年未有的错综复杂局面，寿险行业正经历困难时期。公司紧盯寿险市场走势，保费收入取得较好增长。

期内已赚保费为2,008.44亿元，同比增长8.7%。退保率为2.05%，同比上升0.67个百分点。

公司6月末的偿付能力充足率为237.9%，较去年末的235.58%基本持平。

业绩公布前，国寿H股收跌1.94%，报19.16港元；其A股跌0.15%，报13.63元人民币。（完）

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