重温稿-中国金融：将扩大信贷资产证券化试点，优质产品可在交易所交易--国务院

路透北京8月28日 - 中国国务院周三召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。

会议并表示，要在总量控制的基础上，扩大信贷资产证券化试点规模；要发挥金融监管协调机制作用，加强证券化业务各环节的审慎化监管，确保不发生系统性、区域性金融风险。

此外，在信贷资产证券化的基础上，将有效信贷向经济增长薄弱环节和重点领域倾斜，特别是用于三农、小微企业、棚户区改造、基础设施等建设等。