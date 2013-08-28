美国数据：8月23日止当周抵押贷款申请活动下滑，因利率触及年高

路透纽约8月28日 - 周三公布的行业报告显示，尽管购房贷款需求上升，但上周美国住房抵押贷款申请数量还是连续第三周下降，因抵押贷款平均利率触及今年高点。

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，8月23日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下跌2.5%，前一周下滑了4.6%。

同时30年期抵押贷款利率上升12基点至4.80%，达到今年迄今的最高水准。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。

自5月底以来利率攀升逾1个百分点，因市场认为美国联邦储备理事会(美联储)将很快开始缩减每月购债规模。

利率升高也抑制了再融资活动。上周再融资指数下降5.4%，再融资活动占抵押贷款总申请量的比重也下滑到60%，为2011年4月以来最低。

购房贷款申请指数情况看好，上升2.4%。

楼市是美国经济复苏中的一个亮点，房价自2012年初以来稳步上升。但经济学家预测，房价上涨速度将会逐渐放缓下来。

不过，从历史角度来看利率仍处在低位，多数经济学家并不认为利率上升会完全终结经济复苏。短期来看，潜在购房者还是会赶在利率进一步上涨之前出手。(完)