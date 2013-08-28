美国数据：8月23日止当周抵押贷款申请活动下滑，因利率触及年高

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透纽约8月28日 - 周三公布的行业报告显示，尽管购房贷款需求上升，但上周美国住房抵押贷款申请数量还是连续第三周下降，因抵押贷款平均利率触及今年高点。
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，8月23日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下跌2.5%，前一周下滑了4.6%。
同时30年期抵押贷款利率上升12基点至4.80%，达到今年迄今的最高水准。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。
自5月底以来利率攀升逾1个百分点，因市场认为美国联邦储备理事会(美联储)将很快开始缩减每月购债规模。
利率升高也抑制了再融资活动。上周再融资指数下降5.4%，再融资活动占抵押贷款总申请量的比重也下滑到60%，为2011年4月以来最低。
购房贷款申请指数情况看好，上升2.4%。
楼市是美国经济复苏中的一个亮点，房价自2012年初以来稳步上升。但经济学家预测，房价上涨速度将会逐渐放缓下来。
不过，从历史角度来看利率仍处在低位，多数经济学家并不认为利率上升会完全终结经济复苏。短期来看，潜在购房者还是会赶在利率进一步上涨之前出手。(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。