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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 19:54 BJT

东南亚股市：印尼股市反弹收高，但其他股市收低

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         370.64       -3.97       -1.06      -12.61      424.10
 新加坡                                    3004.18      -29.84       -0.98       -5.14     3167.08
 马来西亚                                  1686.17      -15.07       -0.89       -0.16     1688.95
 泰国                                      1275.76      -18.21       -1.41       -8.35     1391.93
 印尼                                      4026.48       58.63       +1.48       -6.72     4316.69
 菲律宾                                    5738.06     -178.93       -3.02       -1.28     5812.73
 越南                                       473.30      -12.27       -2.53      +14.40      413.73
 (完)
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