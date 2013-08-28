国际油市：亚洲石脑油裂解价差依然承压，受供应充沛打压

路透新加坡8月28日 - 周三亚洲石脑油裂解价差依然承压，触及六日低位每吨101.95美元，因供应充沛。

台塑石化议购10月上半月石脑油，交易商称成本加运费价(C&F)的卖价报价为较日本报价每吨贴水3美元。

这是2010年9月以来台塑得到的最低卖价报价。

一交易商称，“石脑油太多。”

预计9月自欧洲和地中海运抵亚洲的石脑油超过100万吨。

一些交易商预计，考虑到中东乱局，10月来自西方的船货可能减少。

亚洲汽油裂解价差微升至每桶3.56美元，前一交易日因供应充足大跌与12%。

新加坡市场达成两笔汽油和三笔石脑油现货交易。

其中，BP售予中石油一批装运日期为9月17-21日的92号汽油船货，价格为每桶119.10美元。

MRI从壳牌买入10月下半月石脑油船货，价格为每吨968.00美元。

伊藤忠商事从嘉能可买入两批石脑油船货，价格分别为每吨967.50美元和968.00美元。(完)

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