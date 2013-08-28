国际油市：亚洲石脑油裂解价差依然承压，受供应充沛打压

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透新加坡8月28日 - 周三亚洲石脑油裂解价差依然承压，触及六日低位每吨101.95美元，因供应充沛。
台塑石化议购10月上半月石脑油，交易商称成本加运费价(C&F)的卖价报价为较日本报价每吨贴水3美元。
这是2010年9月以来台塑得到的最低卖价报价。
一交易商称，“石脑油太多。”
预计9月自欧洲和地中海运抵亚洲的石脑油超过100万吨。
一些交易商预计，考虑到中东乱局，10月来自西方的船货可能减少。
亚洲汽油裂解价差微升至每桶3.56美元，前一交易日因供应充足大跌与12%。
新加坡市场达成两笔汽油和三笔石脑油现货交易。
其中，BP售予中石油一批装运日期为9月17-21日的92号汽油船货，价格为每桶119.10美元。
MRI从壳牌买入10月下半月石脑油船货，价格为每吨968.00美元。
伊藤忠商事从嘉能可买入两批石脑油船货，价格分别为每吨967.50美元和968.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。