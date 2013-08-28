国际油市：东西方市场柴油价差走软至六个月低点

路透新加坡8月28日 - 东西方柴油价差周三走软至逾六个月低点，行业消息人士称，这是因为初步预定从亚洲运往欧洲的船货增多。

路透数据显示，期货转掉期(EFS)下降1.92美元至每吨负20.35美元，为2月5日以来低点，当时为负22.71美元。

这说明亚洲柴油价格相对于欧洲而言正在走软。交易员认为，不考虑运输成本等因素，EFS在负15美元水准左右，船货从东方运往西方才会有利可图。

行业消息人士认为，9月从亚洲运往欧洲的船货至少有85万吨，有可能是至少两年来输出数量最多的一个月，因亚洲需求疲弱、欧洲炼厂产能出现季节性下降以及EFS疲弱。

某些自亚洲启运的船货可以选择运往本地区其它地方，或运往欧洲，但交易员预期多数将会运抵欧洲，因亚洲需求不大可能很快上升。

一位交易员说，过去两周，一艘Long-Range 2船只将柴油从亚洲运至欧洲的运费至少上涨了40万美元。

“但是，即便运费上涨，将亚洲柴油运至欧洲仍然是很好的选择。多数在亚洲炼厂生产的超低含硫柴油正在运往欧洲大陆，”该交易员说。

行业消息人士说，越南Petrolimex购买2.65万吨柴油，装运日期为9月至12月。

消息人士称，这些船货可能重新出口至柬埔寨，而不是用于满足本国需求。今年多数时间越南国内的需求十分疲弱。

一位消息人士称，这些船货较新加坡0.25%含硫柴油离岸价(FOB)每桶升水约0.20美元。(完)

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