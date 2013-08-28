全球贵金属：8月27日SPDR黄金和iShares白银持仓量分别上升0.1%和0.43%

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一增加0.10%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量上升0.43%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,612,040.7 8月27日 29,583,066.9 8月26日 28,973.9 0.10%
iShares 340,820,040.1 8月27日 339,373,701.1 8月26日 1,446,339.0 0.43%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 郑茵)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。