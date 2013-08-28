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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 20:19 BJT

全球贵金属：8月27日SPDR黄金和iShares白银持仓量分别上升0.1%和0.43%

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一增加0.10%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量上升0.43%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,612,040.7 8月27日 29,583,066.9 8月26日 28,973.9 0.10%

iShares 340,820,040.1 8月27日 339,373,701.1 8月26日 1,446,339.0 0.43%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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