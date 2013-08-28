英国经济：若金融市场紧缩，央行或注入更多资金--央行总裁

金融市场走势反映了在2015年年中首次加息的预期，远早于央行的暗示，央行预计失业率在2016年末才能降至7%的加息门槛。

卡尼表示，“市场对于指标利率未来上升的预期，会影响到实体经济所面临的实际金融环境。英国央行货币政策委员会(MPC)将密切关注这些情况。”

卡尼称，“若他们(金融环境)紧缩，且经济复苏未达到我们需要的强劲程度，我们将审慎考虑是否以及如何以最佳方式进一步刺激经济复苏。”(完)