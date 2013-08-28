英国经济：若金融市场紧缩，央行或注入更多资金--央行总裁

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
金融市场走势反映了在2015年年中首次加息的预期，远早于央行的暗示，央行预计失业率在2016年末才能降至7%的加息门槛。
卡尼表示，“市场对于指标利率未来上升的预期，会影响到实体经济所面临的实际金融环境。英国央行货币政策委员会(MPC)将密切关注这些情况。”
卡尼称，“若他们(金融环境)紧缩，且经济复苏未达到我们需要的强劲程度，我们将审慎考虑是否以及如何以最佳方式进一步刺激经济复苏。”(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。