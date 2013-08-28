重发-英国央行：将改善融资渠道来提振投资--总裁卡尼

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
(重发以跟上红条)
路透8月28日 - 英国央行总裁卡尼周三表示：
* 英国经济持续再平衡的动力将来自生产率提高和投资
* 央行将改善融资渠道以提振投资
* 需要对小企业贷款的证券化问题持谨慎态度
* 前瞻性指导不是关于日期而是针对失业率 (完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。