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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 21:49 BJT

重发-英国央行：将改善融资渠道来提振投资--总裁卡尼

(重发以跟上红条)

路透8月28日 - 英国央行总裁卡尼周三表示：

* 英国经济持续再平衡的动力将来自生产率提高和投资

* 央行将改善融资渠道以提振投资

* 需要对小企业贷款的证券化问题持谨慎态度

* 前瞻性指导不是关于日期而是针对失业率 (完)
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