美国股市：开盘几近持平，因昨日大跌后抛压消退

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透纽约8月28日 - 美国股市周三开盘持平，继前一日标准普尔500指数录得6月以来最大单日跌幅后，卖压开始消退。上日美股大跌是由于美国及其盟国似已做好对叙利亚实施打击的准备，之前指控叙利亚对平民进行化学武器袭击。
道琼工业指数 盘初升7.3点或0.05%至14,783.43点；标准普尔500指数 微跌0.43点或0.03%报1,630.05点；Nasdaq指数 涨2.057点或0.06%至3,580.581。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。