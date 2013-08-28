美国股市：开盘几近持平，因昨日大跌后抛压消退

路透纽约8月28日 - 美国股市周三开盘持平，继前一日标准普尔500指数录得6月以来最大单日跌幅后，卖压开始消退。上日美股大跌是由于美国及其盟国似已做好对叙利亚实施打击的准备，之前指控叙利亚对平民进行化学武器袭击。

道琼工业指数 盘初升7.3点或0.05%至14,783.43点；标准普尔500指数 微跌0.43点或0.03%报1,630.05点；Nasdaq指数 涨2.057点或0.06%至3,580.581。(完)