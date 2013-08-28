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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 01:09 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.624%，投标倍数为2.38

路透华盛顿8月28日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.624% 中值 1.587% 低值 1.525% 价格/得标 价格 99.407655 高值得标比率 91.92% 投标倍数 2.38 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,105,000 总投标 83,188,241,000 竞争性投标得标 34,954,364,000 非竞争性投标得标 45,741,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 58,764,000,000 初级市场交易商得标 16,405,120,000 直接投标 8,452,000,000 直接投标得标 4,452,144,000 间接投标 15,926,500,000 间接投标得标 14,097,100,000 发行细节 发行日 2013/09/03 到期日 2018/08/31 CUSIP码 912828RE2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　母红)
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