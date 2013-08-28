表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.624%，投标倍数为2.38

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透华盛顿8月28日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.624% 中值 1.587% 低值 1.525% 价格/得标 价格 99.407655 高值得标比率 91.92% 投标倍数 2.38 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,105,000 总投标 83,188,241,000 竞争性投标得标 34,954,364,000 非竞争性投标得标 45,741,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 58,764,000,000 初级市场交易商得标 16,405,120,000 直接投标 8,452,000,000 直接投标得标 4,452,144,000 间接投标 15,926,500,000 间接投标得标 14,097,100,000 发行细节 发行日 2013/09/03 到期日 2018/08/31 CUSIP码 912828RE2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。