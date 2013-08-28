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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 06:48 BJT

纽约汇市：美元全面上涨，叙利亚问题激发避险情绪

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 欧元/美元                       1.3338    1.3392    -0.40    +1.09   1.3194
 美元/日圆                        97.62     97.02    +0.62   +12.54    86.74
 欧元/日圆                       130.20    129.91    +0.22   +13.76   114.45
 美元/瑞郎                       0.9219    0.9172    +0.51    +0.70   0.9155
 英镑/美元                       1.5524    1.5545    -0.14    -4.47   1.6251
 美元/加元                       1.0484    1.0473    +0.11    +5.67   0.9921
 澳元/美元                       0.8940    0.8982    -0.47   -13.98   1.0393
 欧元/瑞郎                       1.2297    1.2287    +0.08    +1.84   1.2075
 欧元/英镑                       0.8589    0.8615    -0.30    +5.85   0.8114
 新西兰元/美元                   0.7797    0.7794    +0.04    -5.87   0.8283
 美元/挪威克朗                   6.0463    6.0152    +0.52    +8.69   5.5630
 欧元/挪威克朗                   8.0663    8.0580    +0.10    +9.89   7.3403
 美元/瑞典克朗                   6.5053    6.4856    +0.30    +0.10   6.4986
 欧元/瑞典克朗                   8.6783    8.6879    -0.11    +1.17   8.5777
                                                                            
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌
 幅亦以此为基准计算。
 (完)
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