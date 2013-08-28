纽约汇市：美元全面上涨，叙利亚问题激发避险情绪

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3338 1.3392 -0.40 +1.09 1.3194 美元/日圆 97.62 97.02 +0.62 +12.54 86.74 欧元/日圆 130.20 129.91 +0.22 +13.76 114.45 美元/瑞郎 0.9219 0.9172 +0.51 +0.70 0.9155 英镑/美元 1.5524 1.5545 -0.14 -4.47 1.6251 美元/加元 1.0484 1.0473 +0.11 +5.67 0.9921 澳元/美元 0.8940 0.8982 -0.47 -13.98 1.0393 欧元/瑞郎 1.2297 1.2287 +0.08 +1.84 1.2075 欧元/英镑 0.8589 0.8615 -0.30 +5.85 0.8114 新西兰元/美元 0.7797 0.7794 +0.04 -5.87 0.8283 美元/挪威克朗 6.0463 6.0152 +0.52 +8.69 5.5630 欧元/挪威克朗 8.0663 8.0580 +0.10 +9.89 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5053 6.4856 +0.30 +0.10 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6783 8.6879 -0.11 +1.17 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌 幅亦以此为基准计算。 (完)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨0.4%，10年期美债收益率上升1个基点至2.38%，日股日经指数上涨0.8%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指持平