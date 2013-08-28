纽约汇市：美元全面上涨，叙利亚问题激发避险情绪

今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3338 1.3392 -0.40 +1.09 1.3194 美元/日圆 97.62 97.02 +0.62 +12.54 86.74 欧元/日圆 130.20 129.91 +0.22 +13.76 114.45 美元/瑞郎 0.9219 0.9172 +0.51 +0.70 0.9155 英镑/美元 1.5524 1.5545 -0.14 -4.47 1.6251 美元/加元 1.0484 1.0473 +0.11 +5.67 0.9921 澳元/美元 0.8940 0.8982 -0.47 -13.98 1.0393 欧元/瑞郎 1.2297 1.2287 +0.08 +1.84 1.2075 欧元/英镑 0.8589 0.8615 -0.30 +5.85 0.8114 新西兰元/美元 0.7797 0.7794 +0.04 -5.87 0.8283 美元/挪威克朗 6.0463 6.0152 +0.52 +8.69 5.5630 欧元/挪威克朗 8.0663 8.0580 +0.10 +9.89 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5053 6.4856 +0.30 +0.10 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6783 8.6879 -0.11 +1.17 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌 幅亦以此为基准计算。 (完)