澳新经济指标预测--8月29日-9月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月26日当周 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 8月 -- 52.8% 企业自身活动指数 -- 43.7% 0130 澳洲资本支出 第二季 +1.0% -4.7% 建筑资本支出 +0.7% -5.5% 工厂/机械资本支出 -0.5% -3.3% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- -4.0% 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.3% +0.4% 澳洲房屋信贷(较前月) -- +0.4% 9月2日当周 9月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第二季 +3.8% +4.1% 9月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.5% 0130 澳洲建筑许可 7月 -- -6.9% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- -1.2% 0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 -- -0.6% 澳洲企业总营业利润(较前季) -- +3.0% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +8.4% 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第二季 -- 赤字85 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- 持平 0430 澳洲央行利率决定 9月 -- 2.5% 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.5% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 7月 -- 顺差6.02 整体进口(较前月) -- -2.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% (完)