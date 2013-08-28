全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因大型船舶运费下跌

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透8月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，因大型船舶运费下跌。
波罗的海乾散货运价指数 下跌23点或1.97%，至1,146点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌51点或2.18%，至2,284点，日均获利下滑846美元至15,759美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点或0.33%至901点。日均获利减少21美元至7,193美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“我们仍然相信干散货市场正在快速接近关键转折点，因为供应和需求增速之间的缺口缩窄，2014年甚至可能反转，”美银美林周三在一份报告中说。
“在我们看来，市场复苏将基本上完全由海岬型船引领，因为该市场领域收紧的步伐要远快于此前预估。”(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨0.4%，10年期美债收益率上升1个基点至2.38%，日股日经指数上涨0.8%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指持平