重发-全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因大型船舶运费下跌(8月28日)

(重发以删除多余内容)

路透8月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，因大型船舶运费下跌。

波罗的海乾散货运价指数 下跌23点或1.97%，至1,146点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌51点或2.18%，至2,284点，日均获利下滑846美元至15,759美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点或0.33%至901点。日均获利减少21美元至7,193美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“我们仍然相信干散货市场正在快速接近关键转折点，因为供应和需求增速之间的缺口缩窄，2014年甚至可能反转，”美银美林周三在一份报告中说。