韩国数据：7月经季调经常帐盈余升至49.7亿美元，保持连续盈余态势

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
数据显示，7月经季节调整的出口增加3.1%至458.7亿美元，进口增长0.9%至419.4亿美元，商品贸易账户盈余39.2亿美元。
韩国自2009年1月以来一直保持经常帐盈余，得益于电子产品与汽车在海外市场销售势头强劲，且进口的原材料价格下降。
在年度经常帐方面，韩国自1997年亚洲金融危机以来也一直稳定呈现盈余状态，去年经常帐盈余431亿美元，在主要经济体中居前。
央行数据显示，7月未经季节调整的经常帐盈余为67.7亿美元，今年前七个月总盈余365.5亿美元。
分析师称，韩国料将相对安然地度过撤资潮，得益于其国际收支状况稳健，尤其是经常帐表现强劲。(完) (编译 徐文焰；审校 于春红/侯向明)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。