韩国数据：7月经季调经常帐盈余升至49.7亿美元，保持连续盈余态势

数据显示，7月经季节调整的出口增加3.1%至458.7亿美元，进口增长0.9%至419.4亿美元，商品贸易账户盈余39.2亿美元。

韩国自2009年1月以来一直保持经常帐盈余，得益于电子产品与汽车在海外市场销售势头强劲，且进口的原材料价格下降。

在年度经常帐方面，韩国自1997年亚洲金融危机以来也一直稳定呈现盈余状态，去年经常帐盈余431亿美元，在主要经济体中居前。

央行数据显示，7月未经季节调整的经常帐盈余为67.7亿美元，今年前七个月总盈余365.5亿美元。