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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 07:21 BJT

韩国数据：7月经季调经常帐盈余升至49.7亿美元，保持连续盈余态势

数据显示，7月经季节调整的出口增加3.1%至458.7亿美元，进口增长0.9%至419.4亿美元，商品贸易账户盈余39.2亿美元。

韩国自2009年1月以来一直保持经常帐盈余，得益于电子产品与汽车在海外市场销售势头强劲，且进口的原材料价格下降。

在年度经常帐方面，韩国自1997年亚洲金融危机以来也一直稳定呈现盈余状态，去年经常帐盈余431亿美元，在主要经济体中居前。

央行数据显示，7月未经季节调整的经常帐盈余为67.7亿美元，今年前七个月总盈余365.5亿美元。

分析师称，韩国料将相对安然地度过撤资潮，得益于其国际收支状况稳健，尤其是经常帐表现强劲。(完) (编译 徐文焰；审校 于春红/侯向明)
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