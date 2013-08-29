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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 08:02 BJT

日本数据：7月零售销售较上年同期降0.3%，路透调查预估为成长0.6%

路透东京8月29日 - 日本经济产业省周四公布的数据显示，7月零售销售较上年同期下滑0.3%，显示消费者支出正略为失去动能。

路透调查分析师此前预期为上升0.6%。6月为上升1.6%。

参看完整表格细节,可点选经济产业省网站,网址为: (here)(完)(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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