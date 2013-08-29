澳洲数据：第二季资本支出较前季增加4%，增幅高于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼8月29日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲第二季新资本支出经季节调整后较前季增长4.0%，路透调查预估为增长1.0%。
以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：
资本 第二季 第一季
建筑 25.818 24.112
设备、厂房和机械 14.189 14.362
行业
采矿业 23.409 21.994
制造业 2.206 2.421
其他行业 14.391 14.060
总计 40.006 38.474
以下为当前价格计的资本支出预估：
2013/14年度：1,592亿澳元(前次预估为1,565亿澳元)
欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。