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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 09:45 BJT

澳洲数据：第二季资本支出较前季增加4%，增幅高于预期

路透悉尼8月29日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲第二季新资本支出经季节调整后较前季增长4.0%，路透调查预估为增长1.0%。

以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：

资本 第二季 第一季

建筑 25.818 24.112

设备、厂房和机械 14.189 14.362

行业

采矿业 23.409 21.994

制造业 2.206 2.421

其他行业 14.391 14.060

总计 40.006 38.474

以下为当前价格计的资本支出预估：

2013/14年度：1,592亿澳元(前次预估为1,565亿澳元)

欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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