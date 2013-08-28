《综述》美国7月成屋待完成销售指数下滑，房市复苏减弱

周三发布的路透调查显示，分析师称消费者组建家庭和房屋供应紧张，将有助于房地产业免受房屋贷款利率上涨的冲击。

据该调查预测，第三季二手房平均销售年率为520万户，第四季将小增至524万。

今年的30年期平均贷款利率目前预计为4.17%，2014年将跳涨至4.90%。在5月的调查中，分析师曾预计今年该利率平均为3.58%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)