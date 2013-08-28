《综述》美国7月成屋待完成销售指数下滑，房市复苏减弱

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
不过按照历史标准，利率仍处于低位，而且大多分析师认为房地产业将继续复苏，尽管增速会有所放缓。
周三发布的路透调查显示，分析师称消费者组建家庭和房屋供应紧张，将有助于房地产业免受房屋贷款利率上涨的冲击。
据该调查预测，第三季二手房平均销售年率为520万户，第四季将小增至524万。
今年的30年期平均贷款利率目前预计为4.17%，2014年将跳涨至4.90%。在5月的调查中，分析师曾预计今年该利率平均为3.58%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。