《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月28日

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 78.16 +1.41 +1.84 1795190 搜狐 63.40 +2.79 +4.60 1590889 网易 74.67 +1.31 +1.79 601761 百度 138.98 +3.86 +2.86 2968130 亚信科技 11.34 -0.06 -0.53 125483 台湾 台湾积体电路 16.26 +0.28 +1.75 1229438 联电 1.92 -0.01 -0.52 243208 日月光 4.12 +0.10 +2.49 148944 硅品精密 5.39 +0.15 +2.86 383413 和信超媒体 1.00 +0.00 +0.00 53077 友达 3.72 +0.02 +0.54 68489 中华电信 31.04 -0.04 -0.13 41318 台湾国际航电 39.51 -0.22 -0.55 944507 香港 中国移动 53.60 +0.28 +0.53 187996 中国联通 15.05 +0.16 +1.07 82612 中国电信 50.97 -0.76 -1.47 12596 中芯国际 3.56 -0.02 -0.56 43872 电讯盈科 4.45 -0.07 -1.55 13125
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨0.4%，10年期美债收益率上升1个基点至2.38%，日股日经指数上涨0.8%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指持平