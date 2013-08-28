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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 07:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           78.16     +1.41     +1.84   1795190
 搜狐                           63.40     +2.79     +4.60   1590889
 网易                           74.67     +1.31     +1.79    601761
 百度                          138.98     +3.86     +2.86   2968130
 亚信科技                       11.34     -0.06     -0.53    125483
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.26     +0.28     +1.75   1229438
 联电                            1.92     -0.01     -0.52    243208
 日月光                          4.12     +0.10     +2.49    148944
 硅品精密                        5.39     +0.15     +2.86    383413
 和信超媒体                      1.00     +0.00     +0.00     53077
 友达                            3.72     +0.02     +0.54     68489
 中华电信                       31.04     -0.04     -0.13     41318
 台湾国际航电                   39.51     -0.22     -0.55    944507
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.60     +0.28     +0.53    187996
 中国联通                       15.05     +0.16     +1.07     82612
 中国电信                       50.97     -0.76     -1.47     12596
 中芯国际                        3.56     -0.02     -0.56     43872
 电讯盈科                        4.45     -0.07     -1.55     13125
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