俄罗斯央行：拓宽卢布浮动区间，允许贬值0.05卢布

路透莫斯科8月28日 - 俄罗斯央行周三表示，已改变卢布兑美元和欧元篮子货币的目标浮动区间，允许卢布贬值0.05卢布。

卢布兑一篮子货币新的“汇率走廊”扩大至32.10-39.10卢布；这一篮子货币是由0.55美元及0.45欧元组成。此一变动自周二起生效。

在有管理的浮动汇率制度下，随着卢布逐步接近区间界限，央行加大了市场干预。一旦4.5亿美元的干预资金用光，将自动调整汇率走廊。