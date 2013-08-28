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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 07:30 BJT

俄罗斯央行：拓宽卢布浮动区间，允许贬值0.05卢布

路透莫斯科8月28日 - 俄罗斯央行周三表示，已改变卢布兑美元和欧元篮子货币的目标浮动区间，允许卢布贬值0.05卢布。

卢布兑一篮子货币新的“汇率走廊”扩大至32.10-39.10卢布；这一篮子货币是由0.55美元及0.45欧元组成。此一变动自周二起生效。

在有管理的浮动汇率制度下，随着卢布逐步接近区间界限，央行加大了市场干预。一旦4.5亿美元的干预资金用光，将自动调整汇率走廊。

这项干预机制的用意在于平缓市场波动，而非守卫汇率水准。官员们形容卢布的走势属正常波动，驳斥他们倾向汇率贬值的说法。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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