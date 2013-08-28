俄罗斯央行：拓宽卢布浮动区间，允许贬值0.05卢布

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透莫斯科8月28日 - 俄罗斯央行周三表示，已改变卢布兑美元和欧元篮子货币的目标浮动区间，允许卢布贬值0.05卢布。
卢布兑一篮子货币新的“汇率走廊”扩大至32.10-39.10卢布；这一篮子货币是由0.55美元及0.45欧元组成。此一变动自周二起生效。
在有管理的浮动汇率制度下，随着卢布逐步接近区间界限，央行加大了市场干预。一旦4.5亿美元的干预资金用光，将自动调整汇率走廊。
这项干预机制的用意在于平缓市场波动，而非守卫汇率水准。官员们形容卢布的走势属正常波动，驳斥他们倾向汇率贬值的说法。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨0.4%，10年期美债收益率上升1个基点至2.38%，日股日经指数上涨0.8%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指持平