《英国央行焦点》总裁卡尼称利率压力或会引发更多的刺激举措

* 如果市场反应过头，央行可能增加刺激

* 卡尼称央行的前瞻性指导明确

* 聚集于市场的利率预期是不对的--卡尼

* 松绑流动性规定，将有助于提振放款

路透诺丁汉8月28日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，如果金融市场的反应过头了，且有抑制经济复苏之虞，那么英国央行可能会为经济提供更多的刺激。

卡尼在他出任央行总裁的首次政策演说中并宣布，放松对于银行的监管规定可能提振放款，并协助英国“稳固但非耀眼地”脱离其深度衰退。

金融市场已挑战英国央行的最新计划，即利率维持不变可能会有三年之久。卡尼表示，如果提早升息的预期加重了经济复苏所面临的风险，央行可能提供更多的刺激。