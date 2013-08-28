《英国央行焦点》总裁卡尼称利率压力或会引发更多的刺激举措

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
* 如果市场反应过头，央行可能增加刺激
* 卡尼称央行的前瞻性指导明确
* 聚集于市场的利率预期是不对的--卡尼
* 松绑流动性规定，将有助于提振放款
路透诺丁汉8月28日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，如果金融市场的反应过头了，且有抑制经济复苏之虞，那么英国央行可能会为经济提供更多的刺激。
卡尼在他出任央行总裁的首次政策演说中并宣布，放松对于银行的监管规定可能提振放款，并协助英国“稳固但非耀眼地”脱离其深度衰退。
金融市场已挑战英国央行的最新计划，即利率维持不变可能会有三年之久。卡尼表示，如果提早升息的预期加重了经济复苏所面临的风险，央行可能提供更多的刺激。
“市场上对银行利率在未来将上调的预期，可能会逐步影响实体经济所面临的金融环境，”卡尼表示。其并称，决策者将密切关注这些情况。
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。