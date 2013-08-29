《英国央行焦点》总裁卡尼称利率压力或会引发更多的刺激举措

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**失业率**
卡尼演讲时，多数时间用来解释央行何以相信失业率只会缓步下滑，指称公共部门的员工料将进一步裁减，还有大量兼职员工希望变成全职。
市场似乎预期失业率将在2015年中前降至7%，但卡尼表示央行认为这种情况发生的机率只有三分之一。
他并称，英国央行仍坚持对抗通缩，但允许通胀缓步回到2%的目标是对的，因经济情况疲弱且有暂时性的因素推高物价涨幅。
卡尼宣布扩大松绑银行和房屋信贷互助会的规定，前提是它们要先符合资本缓冲的新要求。
在调整规定后，英国八家主要放款机构，若是达到7%的最低资本要求，其必须持有的流动资产头寸就可下调900亿英镑。
巴克莱分析师Simon Hayes表示，这种增加潜在信贷供应的措施，或许会产生让放款重回正常水准的巨大效用，不过，企业是否有充足的信心增加借款仍有待观察。
卡尼同意地产市场有再次过热之虞，他表示，英国央行深知信贷和房价成长存在无法持续的风险，但称衡量房市和家庭借款成本的指标并未处于历史性高位。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。