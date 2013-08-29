《英国央行焦点》总裁卡尼称利率压力或会引发更多的刺激举措

**失业率**

卡尼演讲时，多数时间用来解释央行何以相信失业率只会缓步下滑，指称公共部门的员工料将进一步裁减，还有大量兼职员工希望变成全职。

市场似乎预期失业率将在2015年中前降至7%，但卡尼表示央行认为这种情况发生的机率只有三分之一。

他并称，英国央行仍坚持对抗通缩，但允许通胀缓步回到2%的目标是对的，因经济情况疲弱且有暂时性的因素推高物价涨幅。

卡尼宣布扩大松绑银行和房屋信贷互助会的规定，前提是它们要先符合资本缓冲的新要求。

在调整规定后，英国八家主要放款机构，若是达到7%的最低资本要求，其必须持有的流动资产头寸就可下调900亿英镑。

巴克莱分析师Simon Hayes表示，这种增加潜在信贷供应的措施，或许会产生让放款重回正常水准的巨大效用，不过，企业是否有充足的信心增加借款仍有待观察。